20 нежилых зданий отремонтируют в Москве по госпрограмме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице отремонтируют 20 объектов нежилого фонда по госпрограмме "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.

На пяти объектах из обозначенного числа планируют завершить капитальный ремонт в июле 2021 года. В их числе – здания Международного союза общественных объединений "Российская ассоциация международного сотрудничества", Госинспекции по недвижимости и другие.

Еще один объект, здание Ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО на Ленинградском проспекте, отремонтируют до конца 2021 года. Таким образом, работы начаты уже в шести строениях.

На оставшихся 14 объектах нежилого фонда работы стартуют непосредственно в 2021 году. В пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы указали, что к ним относятся здания музыкальной школы на улице Марии Ульяновой, культурного центра "Дар", помещение Службы уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и другие.

В части строений планируется заменить перекрытия и укрепить проемы. Кроме того, рабочие укрепят фундамент и произведут полную замену инженерных систем. Входные группы адаптируют для маломобильных граждан.

На четырех объектах из обозначенного числа отремонтируют крыши. В определенных случаях потребуется заменить стропильную систему и покрытия кровли.

После капитального ремонта самих зданий планируется благоустроить близлежащую территорию. У домов заменят покрытие проездов и дорожек, установят новые фонари и разобью газон.

По словам главы Фонда капремонта (ФКР) Артура Кескинова, до 2023 года в Москве приведут в порядок 22 дома-памятника. Для девяти объектов подготовлена проектно-сметная документация, а также получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение департамента культурного наследия на проведение работ.

