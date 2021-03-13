В СЗАО в этом году отремонтируют 55 крыш жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта на северо-западе Москвы отремонтируют 55 крыш жилых домов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего будет обновлено 48 плоских кровель и семь скатных. В ходе работы будет заменено покрытие, отремонтированы системы водостока, заменены ограждения. На скатных крышах утеплят чердачные покрытия.

Капитальный ремонт крыш выполняется по современным технологиям из инновационных материалов, что позволяет поддерживать температуру и исключает протечку на долгосрочный период.

В СЗАО в восьми районах города проживают порядка миллиона человек.

Уточняется, что в 2021 году запланирован капитальный ремонт более 1 300 крыш. Жители могут следить за графиком проведения работ на портале "Наш город".

Ранее сообщалось, что в почтовом отделении района Капотня планируют провести комплексный ремонт. В рамках работ обновять здание снаружи и изнутри, оборудуют отделение новой техникой.

