Стартовали работы по капремонту Севастопольского путепровода

Он напомнил, что этот путепровод построили еще в 1986 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.
"Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – пояснил он.
Бирюков рассказал, что запланирован большой комплекс работ по обновлению путепровода. В частности, планируется отремонтировать железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменить конструкцию тротуаров, создать водоотводы и установить новые опоры освещения. На финальной стадии будет произведена замена деформационных швов, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.
Ремонтные работы будут проходить в три этапа, при этом движение транспорта будет сохраняться по двум полосам в каждом направлении.
"На первом этапе будут перекрыты по одной крайней левой полосе в каждую сторону, далее по очереди будет перекрываться по одной полосе. Со второго этапа ремонта начнется поочередное перекрытие пешеходных тротуаров", – уточнил Бирюков.
На время капремонта на разных концах путепровода организуют два нерегулируемых пешеходных перехода. Все работы планируется завершить до конца текущего года.
По информации главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, в Москве с начала 2021 года ввели в эксплуатацию более 11 километров дорог. Помимо этого, в городе открыли восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход.
В правительстве столицы подвели итоги работы транспортного комплекса за прошедший год
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