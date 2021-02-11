Появилась интерактивная карта с планами по замене лифтов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Фонд капитального ремонта (ФКР) опубликовал интерактивную карту с планом замены лифтов в ближайшие годы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На ней отмечены адреса домов, в которых лифтовому оборудованию в 2022-2023 годах исполнится 25 лет. Именно такие подъемники по стандартам капремонта подлежат замене.

Как рассказал заместитель генерального директора ФКР Илья Байдужий, новые требования безопасности и комфорта к лифтам действуют в городе с 2019 года.

По его словам, для лифтов используют современные износостойкие отделочные материалы. Стены кабины покрывают металлопластом, а пол – рифленым алюминием.

Также в новых подъемниках устанавливают панели управления, отделанные шлифованной нержавеющей сталью, с электронным табло и стальными кнопками с подсветкой.

Отмечается, что москвичи смогут заранее узнать о перспективах по обновлению оборудования в своих домах, а затем провести голосование по конкретному предложению.

В 2020 году в столице в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов заменили 2 254 лифта.