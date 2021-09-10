Более 2 тыс лифтов заменили в Москве с начала года в рамках программы капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше двух тысяч лифтов заменили в Москве с начала года в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего, по его словам, в этом году запланирована замена более трех тысяч лифтов в многоквартирных домах.

"В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт – это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены", – отметил Бирюков.

Он рассказал, что 10 лет назад по поручению мэра Москвы в столице утвердили масштабную программу обновления лифтового хозяйства. За это время в городе уже поменяли более 38 тысяч лифтов. Бирюков подчеркнул, что сегодня в городе нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал бы установленный лимит 25 лет.

По его словам, при проведении работ используют лифтовое оборудование, произведенное в Москве и Московской области. Оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют по очереди, чтобы жильцам было комфортно.

На сегодняшний день в московских многоквартирных домах установлены более 112 тысяч лифтов, все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.

Ранее сообщалось, что в лифтах столичных домов начали устанавливать бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха, которые помогут бороться с распространением коронавируса. На данный момент они появились в лифтах нескольких многоквартирных жилых домов, здании префектуры ЗАО, Дарвиновском музее и поликлинике № 19 в районе Марьино.

Разработку УФ-рециркулятора Мослифт начал еще в мае прошлого года. Было создано две модели устройства: одну можно монтировать в уже действующем лифте, а вторую встроить в новый. Они обеззараживают воздух на 99% и подавляют активность вирусов.

Кроме того, Щербинский лифтостроительный завод начал производить лифты с возможностью бесконтактного управления: чтобы вызвать кабину и отправить ее на нужный этаж, достаточно воспользоваться специальным приложением, нажимать никакие кнопки при этом не понадобится.

