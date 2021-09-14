Около 600 лифтов с увеличенным дверным проемом установят в столичных многоэтажках

До конца года в московских многоэтажках появятся новые лифты с увеличенным дверным проемом. Таких установят 600, а больше всего их будет в Южном и Северном округах Москвы.

Новые лифты будут быстрее, а увеличенный проем сделает их более удобными для маломобильных людей, а также родителей с колясками.

Всего в этом году в домах планируют заменить более трех тысяч лифтов. Программу обновления утвердили 10 лет назад. И с тех пор заменили уже почти 40 тысяч подъемников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.