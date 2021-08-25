В Мнёвниковской пойме появится современный жилой квартал

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Современный жилой квартал построят в Мнёвниковской пойме. Он появится со стороны улицы Нижние Мнёвники, проект уже согласован с Москомархитектурой.

Генеральным проектировщиком комплекса выступила группа компаний UNK Project. Комплекс представит собой смешанную квартальную застройку. В рамках проекта будут выстроены кареобразные корпуса высотой от 9 до 16 этажей, благодаря которым внутренние дворы будут защищены от дорожного шума. Кроме того, со стороны реки будут построены высокие 21-этажные корпуса.

По словам руководителя группы компаний UNK Юлия Борисова, этот проект будет одним из самых масштабных в Москве.

"Его территория соизмерима с территорией княжества Монако, а по структуре и функционалу схожа с районом Хамовники в Москве. Основная идея заключается в создании многообразной среды. Все здания имеют подчеркнуто разную архитектуру, при этом работы ведутся в рамках единой концепции", – отметил Борисов.

Проект будет частью крупного жилого комплекса "Остров" от компании "Донстрой". У нового ЖК с севера и северо-запада откроется перспектива на гребной канал "Крылатское" и Москву-реку, с юга – на Суворовский парк и природу Мнёвниковской поймы.

Ранее в ТиНАО закончили строительство одного из крупнейших долгостроев столицы ЖК "Марьино град". Общая площадь всех корпусов трех очередей ЖК составляет более 190 тысяч квадратных метров.