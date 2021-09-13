Около 600 лифтов с увеличенным дверным проемом установят в столичных многоэтажках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В многоэтажных домах столицы в этом году установят около 600 лифтов с увеличенным дверным проемом. Специалисты проведут работы в рамках планового обновления лифтового хозяйства столицы по региональной программе капремонта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проемы подъемных механизмов увеличат с 650 до 700–800 миллиметров там, где это позволяет сделать техническая возможность. Это значительно повысит доступность лифтов для маломобильных граждан и родителей с колясками.

"Количество лифтов, которые в 2021 году планируется заменить на такие, где увеличен до 800 миллиметров дверной проем, – около 200 штук, до 700 миллиметров – около 400 штук", – рассказал гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

По его словам, большинство лифтов планируют заменить в ЮАО и САО.

Панель управления в новых кабинах выполнена из нержавеющей стали, кнопки имеют подсветку и шрифт Брайля. Во всех лифтах устанавливается цветной TFT-дисплей, а также зеркало и поручень на боковой или задней стене. Также новые лифты быстрее – они движутся со скоростью один метр в секунду.

Ранее сообщалось, что в лифтах столичных домов начали устанавливать бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха, которые помогут бороться с распространением коронавируса. На данный момент они появились в лифтах нескольких многоквартирных жилых домов, здании префектуры ЗАО, Дарвиновском музее и поликлинике № 19 в районе Марьино.

Кроме того, Щербинский лифтостроительный завод начал производить лифты с возможностью бесконтактного управления: чтобы вызвать кабину и отправить ее на нужный этаж, достаточно воспользоваться специальным приложением, нажимать никакие кнопки при этом не понадобится.

