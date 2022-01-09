Более 2,5 млн анализов качества воды выполнили в Москве в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков объяснил порядок проверки качества воды в столице и назвал число проведенных тестов за 2021 год. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Представитель мэрии уточнил, что каждый день на нужды жителей Москвы и организаций уходит почти 3 миллиона кубометров воды. В столице проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей.
"Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", – отметил Бирюков.
Качество воды проверяется сразу на нескольких этапах. Так, пробы воды берут на разной глубине водохранилищ, что дополняется лабораторными исследованиями. При проведении работ на водопроводе применяются передвижные экспресс-лаборатории.
Кроме того, на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети установлены автоматические анализаторы. Эти устройства выявляют изменения в показателях мутности и химического состава. Данные поступают в единую информационную систему.
В декабре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства водопровода в городском округе Троицк. Система протяженностью свыше 3,9 километра протянется от магистрального водовода возле Калужского шоссе к водозаборным узлам "Ботаково" и "Микрорайон В".
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