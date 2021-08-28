Москвичам рассказали, как сэкономить воду

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Среднестатистический москвич потребляет 127 литров воды в сутки. Еще в 2010 году эта цифра составляла 216 литров. Специалисты АО "Мосводоканал" рассказали, как сократить количество потребляемой воды и сэкономить на коммунальных платежах.
Эксперты полагают, что для столь серьезного сокращения потребления воды есть сразу несколько причин. Во-первых, экономить воду позволила масштабная модернизация городских сетей. Ежегодно в столице обновляют более 100 километров сетей водоснабжения. За 10 лет Мосводоканал реконструировал 1132,6 километра водопровода. Новое оборудование позволяет эффективно проводить диагностику и предотвращать утечки, уменьшая потери воды.
Во-вторых, на потребление воды повлияла установка в квартирах приборов учета.
"Раньше все платили за коммунальные услуги по установленному тарифу. И использованное количество ресурса на размере платежа никак не сказывалось. Вылил человек 100 литров или 500 литров воды, – неважно, он платил одинаково. Когда законодательство изменилось, жители начали массово устанавливать счетчики на воду. И теперь они платят по их показаниям. Это стало одной из мотивирующих причин расходовать гораздо меньше воды", – рассказал Евгений Масалов, директор управления "Мосводосбыт".
Экономить воду москвичей побудило желание сократить размер коммунальных платежей. Несмотря на увеличение количества жителей в Москве, потребление воды ежегодно снижается. Эта тенденция, по мнению Масалова, будет актуальна и в ближайшие годы, однако темпы ее окажутся не столь впечатляющими.
Тем, кто хочет сократить потребление воды и снизить сумму в платежке, в Мосводоканале советуют выбирать современные стиральные и посудомоечные машины. Новые модели экономнее расходуют воду.
При покупке смесителя лучше отдать предпочтение моделям с аэраторами. Это позволяет сэкономить до 40% воды. Также в квартире можно установить экономичный унитаз. Сегодня производители предлагают сантехнику с различными вариантами слива.
В семь раз уменьшить расход воды поможет вечерний душ вместо наполненной ванны. Еще одна полезная привычка – выключать воду во время чистки зубов.
Также в Мосводоканале не рекомендуют размораживать продукты под струей воды и пользоваться унитазом вместо мусорного ведра, смывая туда все ненужное.
Сэкономить воду поможет и ряд сервисов, которые работают в Москве. Так, с этого года в сервисе передачи показаний водосчетчиков появилась возможность увидеть личную статистику расхода воды, сравнив ее со средними значениями по городу.
Разобраться в вопросе разумного потребления ресурсов поможет интерактивный тест, размещенный на портале mos.ru.
Кроме того, весной этого года в столице проходила кампания с элементами дополненной реальности "Цена воды". Сканирование QR-кода на квитанции за коммунальные услуги позволяло активировать презентацию, демонстрирующую путь воды от резервуара до крана в ванной.
Ранее Мосводоканал запустил чат-бот для передачи показаний приборов учета. Для того чтобы передать данные, необходимо перейти по ссылке или отсканировать QR-код, находящийся на главной странице сайта АО "Мосводоканал", а затем выбрать WhatsApp или телеграм. Сервис будет доступен уже в сентябре этого года.
Чат-бот для передачи показаний счетчиков воды запустили в Москве
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