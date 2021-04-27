Москва онлайн покажет экскурсию на станцию очистки воды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
28 апреля Москва онлайн покажет для своих зрителей экскурсию по западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал". О том, откуда берется вода в наших кранах и как она проходит очистку, расскажет директор станции Андрей Смирнов.
Во время экскурсии вы узнаете:
- как устроена станция водоподготовки;
- какие процессы водоочистки автоматизированы;
- сколько сотрудников работают на станции;
- сколько воды каждый день проходит очистку;
- как определяется качество воды;
- от каких вредных веществ очищается вода;
- остаются ли в очищенной воде полезные свойства;
- можно ли пить воду из-под крана без дополнительной фильтрации.
Смотрите прямую трансляцию 28 апреля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн
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