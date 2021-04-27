Москва онлайн покажет экскурсию на станцию очистки воды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

28 апреля Москва онлайн покажет для своих зрителей экскурсию по западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал". О том, откуда берется вода в наших кранах и как она проходит очистку, расскажет директор станции Андрей Смирнов.

Во время экскурсии вы узнаете:



как устроена станция водоподготовки;

какие процессы водоочистки автоматизированы;

сколько сотрудников работают на станции;

сколько воды каждый день проходит очистку;

как определяется качество воды;

от каких вредных веществ очищается вода;

остаются ли в очищенной воде полезные свойства;

можно ли пить воду из-под крана без дополнительной фильтрации.