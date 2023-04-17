Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В честь Дня московского транспорта в столице пройдет парад трамваев. Об этом заммэра Максим Ликсутов рассказал в своей колонке на Едином транспортном портале.

"Развитие электрического транспорта, в том числе трамваев – это одна из приоритетных задач, которую нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Трамвай для города – это не просто транспортное средство, это символ, который ценят и любят все москвичи", – рассказал он.

Заммэра подчеркнул, что в столице поддерживается традиция проведения парадов ретротранспорта, в рамках которых жителям и гостям Москвы демонстрируют уникальные исторические трамвайные вагоны. Подобные парады посещают порядка нескольких сотен тысяч человек.

Ликсутов отметил, что ближайший парад трамваев состоится в июле этого года и будет приурочен ко Дню московского транспорта.

"Долгие годы трамвай был добрым другом всех москвичей и гостей города. Мы сделаем все, чтобы новые поколения москвичей еще больше любили этот замечательный вид городского транспорта", – заявил заммэра.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что жители и гости столицы смогут прокатиться на ретротрамвае по вечерней Москве. Речь идет об уникальной модели транспортного средства "Татра Т2", которую вновь запустят в городе в мае.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с мая планируется каждый месяц запускать экскурсионные рейсы на ретротрамвае. Он отметил, что уникальное путешествие совместно организуют Трамвайное управление Мосметро и экскурсионное бюро "Метротур" Центра профориентации Корпоративного университета.



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