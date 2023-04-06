Экскурсии на ретротрамвае по вечерней Москве запустят в мае

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи и гости столицы смогут прокатиться на ретротрамвае по вечерней Москве. Речь идет об уникальной модели транспортного средства "Татра Т2", которую вновь запустят в городе в мае. Об этом московский Дептранс рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Этот трамвай не ходил в столице больше 40 лет. Его первый выход на маршрут состоялся в конце 50-х годов. Тогда жители Москвы сразу оценили его яркий дизайн, плавный ход и теплый салон.

Заммэра города Максим Ликсутов сообщил, что с мая планируется каждый месяц запускать экскурсионные рейсы на ретротрамвае, чтобы все желающие могли полюбоваться красивыми видами вечерней Москвы. Ознакомиться подробнее с маршрутом можно по ссылке.

"Уникальное ретропутешествие совместно организуют Трамвайное управление Мосметро и экскурсионное бюро "Метротур" Центра профориентации Корпоративного университета – совсем скоро на его ресурсах можно будет купить билет на такую экскурсию", – говорится в публикации.

Ликсутов отметил, что столичные власти стараются знакомить пассажиров с историей московского транспорта. Кроме того, по его словам, граждане стали сами интересоваться такими экскурсионными маршрутами.

"Это большой подарок для всех, кто хочет узнать больше о прошлом столичного трамвая", – резюмировал он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Тверском районе Москвы на участке между улицами Палихой и Сущевской капитально отремонтируют трамвайные пути. В план работы войдет полное обновление конструкций и элементов путей.

Он добавил, что маршрут сохранится без изменений. Площадь участка, подлежащего капитальному ремонту, составит более 800 метров.



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