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16 июля, 13:04

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Президент ФТАР Агапитов заявил о переносе Игр дружбы на 2025 год

Игры дружбы перенесены на 2025 год

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, перенесены на 2025-й, заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Официально, я знаю, что эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные", – цитирует Агапитова "Интерфакс".

Также от отметил, что из-за переноса Игр дружбы календарь соревнований несколько изменится. По словам президента ФТАР, в этом году не планировалось больших стартов, так как проведение игр не позволяло уделить достаточное время на подготовку других соревнований.

Однако Агапитов упомянул открытые чемпионаты Белоруссии и уточнил, что были получены приглашения из ряда стран для проведения матчевых встреч и сборов.

Между тем Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, не допущенным до Олимпийских игр в Париже. Их получили 245 человек. Речь идет об атлетах, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и тех, кто не получал нейтральный статус.

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