Биатлонистка Зайцева: Москва поддерживает молодых спортсменов и их тренеров

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Москва демонстрирует пример внимательного отношения и поддержки молодых спортсменов и их тренеров. Об этом сообщила Агентству "Москва" двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

"Поддержка спорта – это всегда конкретные дела и решения: возведение новых спортивных комплексов, реконструкция старых учреждений, закупка и установка необходимого для тренировок и соревнований спортивного инвентаря, адресная поддержка спортивных школ. Все эти программы сегодня привычны для Москвы. Теперь же помощь выходит на новый уровень, чтобы каждый победитель знал, как его достижениями гордится город, а каждый тренер видел, что его работу ценят и отмечают. Мне особенно приятно, что речь идет о представителях зимних видов спорта", – рассказала Ольга Зайцева.

Так она прокомментировала решение, подписанное Сергеем Собяниным, согласно которому московские спортсмены – победители и призеры II Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта и их тренеры получат единовременные поощрительные выплаты.

Спортсмены, завоевавшие звание чемпиона спартакиады, получат 350 тысяч рублей. Серебряные призеры – 175 тысяч рублей, а бронзовые – 100 тысяч рублей. Кроме того, вознаграждение получат и 36 тренеров, которые работали с ними. Им положены выплаты в размере 50% от указанных сумм.

Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля 2024 года на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского и Краснодарского края. Организатор – министерство спорта РФ. В соревнованиях участвовали 2 тысячи человек, которые разыграли 107 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта: биатлоне, бобслее (в том числе скелетоне), горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте (в том числе шорт-треке), лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, ски-альпинизме, сноуборде, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее.

Ранее Зайцева предложила включить в программу "Семьеведения" материалы о спорте. Этот предмет будет введен в российских школах уже в сентябре 2024 года. По мнению биатлонистки, семейные традиции, связанные с физической культурой и спортом, позволяют построить гармоничные отношения, объединяют поколения, делают общение более искренним и доверительным.

