Биатлонистка Ольга Зайцева ответила на вопросы гостей Дня Московского спорта в "Лужниках"

Фото: Агентство "Москва"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева ответила на вопросы гостей Дня Московского спорта в "Лужниках". Она поделилась интересными фактами из своей спортивной карьеры, воспоминаниями из детства и рассказала, как выбрать спортивные занятия по душе, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Это лето можно смело назвать самым спортивным летом в истории Москвы. С начала июня прошли сотни тренировок в рамках фестиваля "Лето в городе", все желающие могут подготовиться и сдать нормы ГТО в столичных парках или пробежаться и позаниматься йогой на набережных. День Московского спорта – настоящая кульминация, где можно приятно и весело провести время, получить незабываемый заряд бодрости, энергии и хорошего настроения", – отметила Ольга Зайцева.

На площадке "Лужников" в течение всей субботы можно побывать на одной из более чем 20 тематических спортивных локаций. Они посвящены самым разным видам спорта, включая футбол, фигурное катание, паркур, легкую атлетику, настольный теннис, брейк-данс, воркаут, фехтование, фитнес, шахматы и многие другие.

"В этом году День Московского спорта связан с проходящим Годом семьи. Особая спортивная программа организована для самых юных гостей фестиваля. Для них открыты занятия по гимнастике и авиамоделированию, а также детская зона с беговелами и памп-трек", – добавила спортсменка.

Она также порадовалась тому, что на площадку пришли студенты столичных вузов и колледжей.

"Спорт сегодня приобретает ключевое значение в жизни молодого поколения, для многих становится привычной формой досуга. Молодые ребята видят в занятиях спортом не только способ поддержать физическую форму, но раздвинуть границы возможного, познакомиться с новыми людьми и найти единомышленников", – отметила Зайцева.

Завершится праздник большим концертом: популярные артисты исполнят свои хиты и новые композиции.

Более 20 тематических площадок по экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и сборке кубика Рубика заработали в комплексе "Лужники" 6 июля. Для гостей организовали турниры и показательные выступления известных атлетов, соревнования и мастер-классы.



День московского спорта пройдет в СК "Лужники"



