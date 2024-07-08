Биатлонистка Зайцева предложила включить в программу "Семьеведения" материалы о спорте

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Материалы, посвященные спорту и здоровому образу жизни, должны войти в новый предмет "Семьеведение", который появится в российских школах уже в сентябре этого года. Об этом Агентству "Москва" сообщила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

"Семейные традиции, связанные с физической культурой и спортом, позволяют построить гармоничные отношения, объединяют поколения, делают общение более искренним и доверительным. На своем примере могу сказать, что совместные занятия спортом помогают выявить общие интересы, учат детей поддерживать тело и дух в форме и просто дарят радость от общения. Именно поэтому будущим родителям необходимо прививать мысль о важности физических упражнений, а значит, в программе "Семьеведение" необходимо отвести отдельные часы, где об этом пойдет речь", – отметила Зайцева.

По словам спортсменки, в нашей стране есть немало известных семей спортсменов, включая Максима Транькова и Татьяну Волосожар, Наталью Непряеву и Александра Терентьева, Романа Костомарова и Оксану Домнину, сюжеты о жизни и взаимоотношениях которых могут послужить примерами не только семейных отношений, но и преодоления трудностей, которые выпадают на долю супругов. Особое внимание, по мнению Ольги Зайцевой, нужно уделить тому, как физическая культура помогает развивать самые разные положительные качества ребенка.

"Движение и спорт в значительной степени помогают развитию самостоятельности, внимания, учат, тренируют находчивость и мужество. Немаловажную роль они играют в воспитании уважения детей к родителям и гармоничном развитии личности ребенка", – добавила биатлонистка.

Она напомнила, что о задачах нового курса вице-премьер Татьяна Голикова говорила на форуме "Женщины Донбасса". Предполагается, что программа расскажет российским школьникам о семейных ценностях и будет включать в себя пять тематических блоков: "Человек, семья и общество", "Мои родственники, похожие и разные", "О семейном уюте и не только", "Важней всего погода в доме", "Современная семья и ее право".

Ранее в Минпросвещения России утвердили программу школьного курса "Семьеведение". В него войдут лекции о семейных ценностях и гиперопеке, советы по поиску спутника жизни и рекомендации о ведении семейного бюджета, указали в ведомстве. Такие уроки будут проходить факультативно.