Гости фестиваля "Московское чаепитие" узнают о русских гастрономических традициях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На фестивальной площадке "Московского чаепития" на Тверской площади с 26 по 28 июля пройдет серия лекций и мастер-классов, которые будут посвящены гастрономическим традициям столицы. На них выступят культурологи, историки и исследователи чайной культуры, передает портал мэра и правительства города.

Эксперты поделятся с гостями фестиваля знаниями о том, какие закуски в разные столетия было принято подавать в Москве к чаю, без каких блюд нельзя было обойтись ни на одном столичном чаепитии и какие необычные сочетания вкусов продолжают оставаться актуальными до настоящего времени. Посетить все мероприятия можно будет в свободной форме.

Чаепития в купеческих семьях в царской России проводились с особым размахом. Самовар всегда был горячим, а к чаю гостям подавали сытные пироги, блины и даже горячие мясные блюда. При этом украшением стола становились сладости. Среди них были пастила, крендели и варенья разных вкусов.

Об изменениях традиций московского чаепития и особенностях русской сервировки чайного стола, а также тонкостях, которые хозяева должны были учитывать для создания атмосферы гостеприимства и уюта, гости фестиваля смогут узнать на интерактивной лекции "Русские традиции чаепития: подача к столу и сервировка". Ее начало запланировано на 19:30 26 июля. После ее проведения все желающие поучаствуют в мастер-классе "Шитье салфеток для сервировки".

Кроме того, посетители смогут более подробно узнать о богатом наследии русской чайной культуры и о современном этапе ее развития 27 июля во время лекции "Чайная церемония и ее трансформация в наши дни". Читать ее будет историк Иван Соколов, кандидат исторических наук, автор большого числа научных публикаций о чае и чайной торговле в Российской империи, Советском Союзе и современной России.

Вместе с тем на мероприятии будет организован мастер-класс, в ходе которого зрители собственными руками распишут специальные мешочки для хранения заварки. Начало запланировано на 12:30.

На следующий день, 28 июля, Соколов выступит с другой лекцией "Традиционные блюда к чаю: рецепты и факты". Слушатели погрузятся в мир русской кухни. Лектор уделит особое внимание тем блюдам, которые было принято подавать к чаю. После этого состоится мастер-класс по созданию кулинарных сборников, куда гости смогут записывать рецепты и интересные факты о них. Мероприятие начнется в 19:30.

О традиции пить чай из блюдца вприкуску и прочих процессах, которые были приняты на чаепитиях, 28 июля расскажет ученый и исследователь Валерия Путинцева-Арданская. Ее лекция получила название "Чай вприкуску и другие исторические особенности, повлиявшие на культуру". Она начнется в 15:00.

На площадках фестиваля вплоть до середины сентября ежедневно можно познакомиться с историей чая. В событийную программу вошли лекции и мастер-классы, а также кинопоказы и театрализованные представления, творческие встречи и флешмобы.

При этом значимая роль была отведена ледяному московскому чаю. Попробовать напиток посетители смогут на Тверской площади. Также приобрести его можно в гастрономических заведениях, участвующих в проекте "Московский завтрак", и в шести точках на фестивальных площадках, расположенных в разных районах столицы. Вместе с тем в отелях и ресторанах города можно заказать специальный чайный сет "Московское чаепитие".

Между тем в предстоящие выходные дни, 27 и 28 июля, в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на городских площадках состоятся творческие и тематические мастер-классы, фитнес-тренировки, медитации, интеллектуальные игры, а также танцевальные и музыкальные выступления. Посещение всех этих мероприятий является бесплатным. Кроме того, для большинства из них не требуется регистрация.