Более 27 тыс предметов продано на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Более 27 тысяч антикварных предметов продали коллекционеры в ходе винтажного маркета, который был организован в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", передает портал мэра и правительства Москвы.

Винтажный маркет работает на Чистопрудном бульваре на протяжении двух месяцев. Там коллекционеры продают антикварные предметы мебели, посуды, пластинок, открыток и украшений.

Одними из самых необычных приобретений москвичей стали дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья и редкая брошь "Красной Пресни" со вставками из матового стекла. Вместе с тем одна из проданных там чашек была произведена в 1920-е годы, в период конструктивизма.



"Фарфора того периода осталось очень мало, он был тонким, мало что уцелело после Великой Отечественной. Людям было не до посуды. И каждый раз, когда мне в руки попадает такая вещь, украшенная ручной росписью и аэрографией, я долго думаю прежде, чем ее продать", – рассказала коллекционер Марина Горобец-Легостаева.



Она также отметила, что непросто расставаться оказалось и с дореволюционной рюмкой-мухой. Их начали производить во времена правления Петра I. Легенда гласит, что он приказал наливать во всех трактирах первую рюмку бесплатно. Подразумевалось, что после этого клиент точно задержится и закажет еще одну. Однако трактирщики не поддержали эту идеюи и изобрели рюмку на 10–15 граммов, в которой, как говорилось тогда, можно было "только мух топить".



"В позапрошлом веке варенье принято было варить только в медных или латунных тазах. Для варенья выбирали самый большой таз, чтобы за один раз сварить много лакомства и заготовить его на зиму. У хозяек их было несколько: для приготовления варенья из яблок, груш, вишни, слив, крыжовника и малины использовались разные тазы. Недаром они имеют узнаваемую форму. Благодаря форме таза пенка выкипала сама, и ее не нужно было удалять вручную", – отметила коллекционер Евгения Высоцкая.



Еще более ценными являются отечественные винтажные украшения. Они создавались в небольших количествах, поэтому современные коллекционеры стремятся заполучить наиболее качественные из них. Например, продукцию приволжской фабрики "Красная Пресня", на которой при производстве применялись собственные технологии.

В ходе винтажного маркета была продана редкая брошь в виде металлической мухи. Большинство ранних изделий этого производителя украшено вставками из художественного стекла.

Между тем культурные центры столицы в период до 30 июля проведут на своих открытых площадках мероприятия, которые будут организованы в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно побывать на мастер-классах по декоративно-прикладному и художественному искусству, а также на спортивных и семейных тренировках.