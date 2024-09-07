Выступления собак-проводников пройдут в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района "Мой район"

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в столице 8 сентября пройдут показательные выступления собак-проводников. Мероприятие проведут на площадке проекта "Питомцы в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

Показательные выступления состоятся с 13:00 до 14:00, а с 14:00 до 17:00 ветеринары проведут прием, в рамках которого осмотрят животных и дадут советы по уходу.

Для гостей мероприятия с лекцией о собаках-поводырях выступит директор центра развития мобильности, инклюзии, реабилитации и активности людей с инвалидностью "Мира" Юлия Пашкова. Она расскажет о том, с какими сложностями сталкивается незрячий человек и как ему может помочь собака-проводник. Кроме того, Пашкова представит совместный танец со своим лабрадором по кличке Мира.

Между тем цикл "Друг, спасатель, защитник" проходит в Москве до 15 сентября. В цикл входят различные мероприятия, в том числе показательные выступления на площадках, благоустроенных по проекту "Питомцы в Москве" в рамках программы "Мой район". Всего в рамках цикла "Друг, спасатель, защитник" события организуются более чем на 40 площадках столицы.