Второй цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник" начнется в Москве 17 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Второй цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник", посвященный собакам, пройдет в Москве с 17 августа по 15 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для горожан и их питомцев организуют открытые уроки по дисциплинарной дрессировке с профессиональными кинологами, бесплатные консультации ветеринаров, фотоссесии и показательные выступления на площадках. Всего события пройдут более чем на 40 площадках.

В специальных шатрах ветеринары проконсультируют владельцев собак по вопросам питания и тренировок питомцев. Они помогут составить график вакцинации и подобрать средства защиты от блох, клещей и других паразитов.

Также на площадках мероприятия состоятся показательные выступления представителей кинологических центров силовых структур. Эксперты покажут отработку базовых команд, элементы дрессировки и преодоление трасс с препятствиями.

17 августа показательные выступления пройдут на Лукинской улице, а 25 августа на площадке в Батайском проезде можно будет увидеть программу с участием сотрудников кинологических служб Федеральной таможенной службы и собак-помощников.

Кроме того, специалисты Российской кинологической федерации обучат москвичей азам дрессировки, а собак – послушанию и элементам аджилити. Вместе с тем для гостей подготовят тематические викторины, где можно будет получить памятные сувениры.

Между тем выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". Туда прибудут 20 питомцев приютов ГБУ "Доринвест", два рыжих щенка Эрик и Дэйл из приюта "Зоорассвет" и черно-белая Габа и метис хаски Лекси. Также в "Лужники" приедут котенок Макан и его соседи по приюту "Зеленоград" – кошка Перфекса, кот Дуб с переливающейся шерстью стального цвета и полосатая Лилит.

