Умеров опроверг согласование мирного плана США по Украине

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Секретарь Совета национальной безопасности Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров опроверг публикации в СМИ о согласовании мирного плана США, сообщает телеканал "360" со ссылкой на его телеграм-канал.

Он подчеркнул, что в его задачи входило организовать встречи и подготовить диалог.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия", – указал Умеров.

Кроме того, экс-постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила Bloomberg, что украинский лидер Владимир Зеленский не готов принять американский план по Украине, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По ее словам, план по урегулированию будет объявлен "нежизнеспособным" многими людьми. Она также указала на то, что Зеленский ведет себя осторожно и говорит, что рассматривает план, однако нет ситуации, при которой он был бы готов его принять.

В СМИ добавляют, что в настоящий момент неизвестно, может ли президент Украины отклонить принятие плана и будут ли США использовать рычаги давления для того, чтобы Киев принял условия.

Информация о том, что американские власти начали прорабатывать новый план по урегулированию украинского конфликта, появилась 19 ноября. СМИ отметили, что документ из 28 пунктов вдохновлен усилиями Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

Над ним работали госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, зять Трампа Джаред Кушнер и его спецпосланник Стив Уиткофф. Последний подробно обсудил инициативу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Американский лидер уже якобы одобрил документ.

Сообщалось, что в план вошел полный отказ Киева от восточной части Донбасса, а также сокращение численности украинских военных в два раза. Журналисты добавили, что территории Донбасса, которые будут отданы Москве, будут считаться демилитаризованной зоной, поэтому у России не будет возможности размещать там свои войска.

Предварительно, документ может быть согласован уже на этой неделе, а Зеленский подпишет его до Дня благодарения, 27 ноября. При этом чиновники рассказали, что лидер Украины получил сигнал из США о том, что ему следует принять предложение.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва пока не получала никаких соглашений по урегулированию украинского конфликта. При этом офис президента Украины сообщил, что получил от США проект плана.

