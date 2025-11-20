Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 23:20

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: Трамп требует от Зеленского немедленно согласиться на мирный план

Трамп требует от Зеленского принять мирный план по Украине прямо сейчас

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Президент США Дональд Трамп требует от украинского лидера Владимира Зеленского немедленно согласиться на проект плана по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания, которые цитируют высокопоставленного американского чиновника.

"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что, когда речь идет об агрессивном таймлайне, это жесткие сроки на его условиях. Это значит – прямо сейчас, это значит – как можно скорее", – отметил политик.

В свою очередь, по информации Bloomberg, Зеленский изо всех сил пытается противостоять давлению Вашингтона, поскольку данное мирное соглашение грозит украинскому лидеру унижением.

Украинские чиновники рассказали, что Зеленский уже получил сигналы из США о том, что ему следует принять сделку. Одновременно с этим президент Украины продолжает сталкиваться с внутренним давлением, требующим уволить главу своего офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала.

Трамп уже одобрил план по урегулированию конфликта, состоящий из 28 пунктов. В него вошли не только гарантии безопасности для России, но и то, что требуется Украине для прочного мира.

В частности, проект предполагает полный отказ Киева от Донбасса, сокращение численности армии в два раза, уменьшение военной помощи от США, признание русского языка на Украине государственным, подтверждение статуса местного отделения Русской православной церкви (РПЦ) и другое.

Дональд Трамп одобрил новый мирный план по Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика