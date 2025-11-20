РИА Новости: Трамп требует от Зеленского немедленно согласиться на мирный план

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Президент США Дональд Трамп требует от украинского лидера Владимира Зеленского немедленно согласиться на проект плана по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания, которые цитируют высокопоставленного американского чиновника.

"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что, когда речь идет об агрессивном таймлайне, это жесткие сроки на его условиях. Это значит – прямо сейчас, это значит – как можно скорее", – отметил политик.

В свою очередь, по информации Bloomberg, Зеленский изо всех сил пытается противостоять давлению Вашингтона, поскольку данное мирное соглашение грозит украинскому лидеру унижением.

Украинские чиновники рассказали, что Зеленский уже получил сигналы из США о том, что ему следует принять сделку. Одновременно с этим президент Украины продолжает сталкиваться с внутренним давлением, требующим уволить главу своего офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала.

Трамп уже одобрил план по урегулированию конфликта, состоящий из 28 пунктов. В него вошли не только гарантии безопасности для России, но и то, что требуется Украине для прочного мира.

В частности, проект предполагает полный отказ Киева от Донбасса, сокращение численности армии в два раза, уменьшение военной помощи от США, признание русского языка на Украине государственным, подтверждение статуса местного отделения Русской православной церкви (РПЦ) и другое.