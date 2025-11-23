Зеленский ответил на обвинение Трампа в неблагодарности Киева

Фото: ТАСС/Zuma

Владимир Зеленский в своих соцсетях поблагодарил США за вклад в обеспечение безопасности страны.

"Мы благодарны за все, что Америка и президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность", – говорится в публикации.

Зеленский также указал на важность лидерства Соединенных Штатов в разрешении международных кризисов, подчеркнув, что Киев ценит поддержку Вашингтона.

Ранее Трамп счел неблагодарным "руководство" Украины за отсутствие признательности усилий со стороны Штатов. Однако он не объяснил, имеет ли в виду усилия по урегулированию конфликта, или по поддержке Киева.

Более того, он возложил вину за начало СВО на киевские власти и прошлую американскую администрацию во главе с Джо Байденом.