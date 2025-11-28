Ермак заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира

Фото: depositphotos/mariakarabella

Пока Владимир Зеленский остается на посту президента Украины, он не подпишет мирное соглашение, включающее территориальные уступки со стороны Киева. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью The Atlantic.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни один здравомыслящий человек на Украине не станет подписывать документ об уступке территории.

"Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию. Он не подпишет документ об уступке территории. Конституция запрещает это. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа", – заявил Ермак.

Чиновник добавил, что на данный момент украинская сторона готова обсуждать только то, где должна проходить линия, разграничивающая территории, контролируемые враждующими сторонами.

Ранее Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся на Украине, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. По словам президента, армия России продвигается с увеличивающимся темпом по всем направлениям, динамика на фронтах позитивная.

На следующей неделе в Москву прилетит спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы окончательно согласовать мирное соглашение по урегулированию на Украине. Путин допустил, что перечень пунктов мирного плана США может быть положен в основу будущих договоренностей.