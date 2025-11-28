Песков: РФ не хочет обсуждать урегулирование на Украине в "мегафонном" формате

Фото: kremlin.ru

Россия не намерена обсуждать переговоры по украинскому урегулированию публично, в "мегафонном" формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, российская сторона настроена на переговоры по решению конфликта на Украине.

"Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком, публичном мегафонном формате", – добавил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Президент РФ позже отметил, что ожидает американскую делегацию в Москве в первой половине следующей недели.

По словам российского лидера, РФ в целом согласна, что перечень пунктов мирного плана США может быть положен в основу будущих договоренностей. Однако проект необходимо переложить "на дипломатический язык", так как сейчас некоторые условия "звучат смешно", уверен президент.