03 декабря, 10:07

Экономика

Российский рынок акций начал снижаться после переговоров Путина и Уиткоффа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций начал снижаться в первый час утренней торговой сессии после переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, следует из данных торгов.

В начале утренней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 снижался более чем на 1% относительно предыдущего закрытия. Согласно данным на 08:12 по московскому времени, его движение было замедлено – индекс биржи снизился на 0,64%, достигнув 2 650,11 пункта.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению американского президента Дональда Трампа. Предполагалось, что он встретится с Владимиром Путиным, и стороны смогут окончательно утвердить мирное соглашение, которое было подготовлено США.

Российский лидер принял американскую делегацию в Кремле. Москву на переговорах также представляли помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти 5 часов.

В рамках встречи стороны обстоятельно обсудили план США по Украине. Путин сообщил Уиткоффу, что Москва может согласиться с некоторыми позициями американского предложения, однако определенные моменты вызывают критику. По итогам беседы РФ и США пока не нашли компромиссного варианта, однако стороны продолжат контакты по этой теме.

экономикаполитика

