Ушаков заявил, что успехи ВС РФ положительно сказались на переговорах по Украине

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Успехи российских войск на Украине положительным образом сказались на процессе переговоров с США в Кремле, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя", – цитирует его ТАСС.

По словам Ушакова, подвиг российского солдата сделал более адекватными западные оценки путей мирного урегулирования конфликта, и это касается не только Штатов.

Политик также добавил, что разговор Владимира Путина со спецпосланником президента США и зятем Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером был полезным. Переговоры в Кремле были откровенными, контакты продолжатся.

В ходе встречи, в частности, поднимался вопрос членства Украины в НАТО. Который, подчеркнул Ушаков, являлся одним из ключевых на переговорах. Также Москва открыто высказывала свои соображения по привезенным из Вашингтона документам.

"Настрой рабочий, американцы готовы предпринять всевозможные усилия, для того чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает и нашим целям", – сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон ведут переговоры в закрытом формате и условились не раскрывать подробности данного процесса.

Уиткофф прибыл в Россию 2 декабря по поручению президента США Дональда Трампа. Встреча прошла в Кремле. С российской стороны в ней участвовали Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Открытая часть продлилась 50 секунд, после чего стороны приступили к переговорам, которые заняли почти 5 часов. Политики обсудили мирный план США по украинскому урегулированию.

Путин заявил Уиткоффу, что Россия может согласиться с частью позиций, но некоторые моменты вызывают критику. В итоге беседы страны пока не пришли к компромиссу, однако намерены продолжать открытые контакты по теме.