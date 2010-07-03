Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком

В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком. Женщина опрокинула на ребенка чайник, но не вызвала скорую помощь из-за боязни, что ее лишат родительских прав. Об этом сообщается на сайте краевого СУ СКР.
Инцидент произошел 11 мая в поселке Лесной Городок Читинского района.
"В момент, когда произошла трагедия, женщина и ее супруг находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что супруги пытались самостоятельно вылечить ребенка. В итоге девочка умерла от сильных ожогов тела.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам оставления в опасности, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Родителей ребенка задержали. В ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
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