Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком. Женщина опрокинула на ребенка чайник, но не вызвала скорую помощь из-за боязни, что ее лишат родительских прав. Об этом сообщается на сайте краевого СУ СКР.

Инцидент произошел 11 мая в поселке Лесной Городок Читинского района.

"В момент, когда произошла трагедия, женщина и ее супруг находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что супруги пытались самостоятельно вылечить ребенка. В итоге девочка умерла от сильных ожогов тела.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам оставления в опасности, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Родителей ребенка задержали. В ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.