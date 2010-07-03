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10:56

Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком

происшествия

10:56

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком. Женщина опрокинула на ребенка чайник, но не вызвала скорую помощь из-за боязни, что ее лишат родительских прав. Об этом сообщается на сайте краевого СУ СКР.

Инцидент произошел 11 мая в поселке Лесной Городок Читинского района.

"В момент, когда произошла трагедия, женщина и ее супруг находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что супруги пытались самостоятельно вылечить ребенка. В итоге девочка умерла от сильных ожогов тела.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам оставления в опасности, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Родителей ребенка задержали. В ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

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происшествия

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