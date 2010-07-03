Московские врачи вылечили двух женщин после сильных ожогов

Врачи ожогового центра городской клинической больницы имени Иноземцева вылечили двух женщин, получивших ожоги кипятком и горячим паром от скороварки, сообщает Агентство "Москва".
Молодых женщин доставили в больницу с интервалом в сутки из разных частей города. У обеих было однотипное поражение, полученное при одинаковых обстоятельствах. Они решили воспользоваться скороварками для приготовления семейного ужина. Торопясь, хозяйки попытались сократить время приготовления и чуть раньше положенного открутили фиксаторы крышек своих скороварок.
В результате сохраняющееся избыточное давление перегретого пара в герметично закрытом сосуде сорвало крышку скороварки. Обе женщины получили сильные ожоги кипятком и горячим паром. У одной ожог поразил 15% поверхности тела, у другой – 12%. Медикам пришлось трансплантировать кожу на участках глубокого термического поражения.
Грамотные действия врачей привели к выздоровлению пациенток с минимально возможными косметическими изменениями в зонах поражения. Обеих женщин уже выписали из больницы.
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