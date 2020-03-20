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Происшествия

11:42

Один человек погиб при хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в Перми

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Один человек погиб в результате хлопка газовоздушной смеси в жилой пятиэтажке в Перми, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Это произошло на четвертом этаже дома на улице Чернышевского. Жертвой стал хозяин квартиры.

По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены. Обстоятельства ЧП выясняются.

В начале марта газовый баллон взорвался в гаражном кооперативе в Рязани. Полностью разрушился один из гаражей, частичное – два соседних. Пострадали три человека.

В Самаре после взрыва газа в жилом доме двоих людей извлекли живыми из-под завалов. Всего пострадали семеро, среди них были дети.

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