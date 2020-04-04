Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось

Фото: СК РФ

Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".

Всего пострадали семь человек, один из них погиб. Пять человек доставлены в больницы, а один человек от госпитализации отказался, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб и трое пострадали.

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел в субботу, 4 апреля. Известно, что взрыв прогремел на третьем этаже дома в городе Орехово-Зуево. Обрушились квартиры с пятого по первый этажи. Повреждены 10 квартир, из них 5 полностью разрушены.

На место прибыли оперативные службы, начата проверка. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.

СК проводит проверку. Следствие рассмотрит все версии взрыва – от утечки газа до неосторожного обращения с газовым оборудованием.