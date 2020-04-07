СК назвал основную версию взрыва в Орехово-Зуеве

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Неосторожное обращение с бытовым газом является основной версией взрыва в доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

"Следствием рассматривается несколько версии произошедшего, основной из которых является неосторожное обращение с бытовым газом", – сообщили в ГСУ.

Там добавили, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты газовые колонки и плиты из разрушенных квартир с фрагментами труб. Будут проведены взрывотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Инцидент случился в субботу, 4 апреля, на улице Гагарина. В результате взрыва обрушились квартиры с пятого по первый этаж.

Следователи начали проверку по факту взрыва, дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел областного главка СК. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще 10 пострадали. Отмечалось, что троих пострадавших планировали транспортировать в медучреждение в Москву.

Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Те, кто в результате ЧП оказался в больницах, получат по 500 тысяч. Жильцам частично обрушившегося дома выплатят по 30 тысяч рублей в качестве первой помощи. Те, кто проживал один, получат по 50 тысяч от министерства социального развития региона.