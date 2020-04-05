Семьи погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве получат по 1 млн рублей

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Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве выплатят по 1 миллиону рублей. Те, кто в результате ЧП оказался в больницах, получат по 500 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Также сообщается, что всем жильцам частично обрушившегося дома выплатят по 30 тысяч рублей в качестве первой помощи. Те, кто проживал один, получит по 50 тысяч от министерства социального развития региона.

Инцидент случился в субботу днем на улице Гагарина. В результате взрыва обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще 10 пострадали. Отмечалось, что троих пострадавших планировали транспортировать в медучреждение в Москву.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. СК начал проверку по факту взрыва. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.