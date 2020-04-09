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Москва 24

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Происшествия

14:25

Названа причина взрыва в бизнес-центре в Москве

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной возгорания в бизнес-центре в Москве стал взрыв бойлера на восьмом этаже. В ходе ремонта случилась разгерметизация кислородного баллона, говорится в микроблоге ГУ МЧС по столице в Twitter.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло по адресу: 2-я Брестская улица, 8. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, его ликвидировали.

Движение на улице полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы, обстоятельства инцидента выясняются.

Очевидец рассказал о взрыве в бизнес-центре на 2-й Брестской улице


8 апреля на западе Москвы загорелся дом престарелых. Четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания.

Было заведено уголовное дело, проверку взял на контроль прокурор. СК не исключает возбуждения новых дел.

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