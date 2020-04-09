Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Движение полностью перекрыто по 2-й Брестской улице. Об этом говорится на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Полностью перекрыто движение по улице 2-я Брестская. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали объезжать затрудненный участок по 1-й Тверской-Ямской улице.

Ранее сообщалось, что в здании бизнес-центра "Панорама" произошел взрыв. ЧП случилось на 8 этаже объекта, который расположен напротив посольства Словакии.

Инцидент произошел в бойлерной. Возгорание на площади 5 квадратных метров ликвидировано. Сотрудники МЧС на месте выясняют подробности инцидента.

