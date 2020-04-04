Взрыв газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве. Главное

В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа в пятиэтажке. Три человека погибли. Еще шестеро пострадали. Повреждены 10 квартир – в первом подъезде частично пострадали четыре квартиры, во втором – пять квартир полностью разрушены. На месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Подробнее о произошедшем – в материале Москвы 24.

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Что произошло

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел днем 4 апреля. Прогремел он на третьем этаже в доме 31 на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево. Во втором подъезде в одной из квартир на третьем этаже, по предварительным данным, взорвалась газовая колонка.

На место прибыли оперативные службы. Место происшествия оцеплено. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек. Их разместили в ближайшей школе.

МЧС уточняет число жильцов обрушившихся квартир при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Из-под завалов извлекли десять человек. Три их них погибли. Спасатели продолжают разбирать завалы и проверяют, чтобы под ними никого не было. Жертв на улице удалось избежать, поскольку на детских площадках никого не было.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, в квартире, где произошел взрыв, по предварительным данным, варили наркотики. Помимо этого, по предварительным данным, там жил мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков.



Последствия взрыва

В результате происшествия пострадали шесть человек, трое погибли. Пять человек доставлены в больницы. Трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Двое получили незначительные повреждения. Один человек от госпитализации и вовсе отказался.

Уточняется, что при взрыве бытового газа может быть больше пострадавших – работы на месте еще ведутся.

Обрушились квартиры с пятого по первый этажи. Повреждены 10 квартир, из них 5 полностью разрушены.



Место взрыва газа в жилом доме в Подмосковье сняли с коптера

Очевидцы

Очевидец Галина Деева рассказала телеканалу Москва 24, что в момент происшествия она находилась недалеко от дома, где произошел взрыв.

"Во время самого взрыва я находилась дома. Это 31 дом, а мы живем в 35-м, через дом. Хлопок был ужасный, тряслись все стены. Мы сразу оделись и вышли. Сразу отреагировали все службы: МЧС, полиция и пожарные. Но пока еще завал не разбирают", – поделилась Галина Деева. По ее словам, в доме, где был взрыв, жили знакомые сына.



Другой очевидец находился в момент взрыва в доме напротив.



У нас был онлайн-тренинг. Потом вспышка, взрыв. Поднялась пыль. После того, как она рассеялась, стало понятно, что три этажа снесло вниз. Буквально через минуту из-под завалов вылез маленький мальчик. Его спасли очевидцы. И сразу же вытащили второго молодого человека, но он был без сознания.



Очевидец Айнур во время взрыва также находилась в доме напротив. В разговоре с Москвой 24 она рассказала, что была на балконе.

"Грохот, затем – черный дым, это страшное дело. Окна посыпались, на машины у дома посыпались стекла. Из-за черного дыма была плохая видимость, а потом мы увидели, что все этажи рухнули", – поделилась Айнур.

Одна из жительниц пятиэтажки рассказала, что внезапно произошел резкий хлопок, после которого люди стали звать на помощь. Пострадавшая жила на третьем этаже и в результате инцидента получила травмы лица.



Резкий хлопок. Мне как дало – я упала. И потом встаю – в квартире непонятно чего. И кричат: "Помогите"

"В этом доме живет мой брат и мама". Очевидец рассказала о ЧП в Орехово-Зуеве

Реакция властей

СК проводит проверку по факту случившегося. Следствие рассмотрит все версии взрыва – от утечки газа до неосторожного обращения с газовым оборудованием.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в подмосковный Орехово-Зуево.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым, горячим питанием и чаем. Он также сообщил о проведении переклички всего дома, чтобы убедиться, что под завалами никого не осталось.

Воробьев попросил не мешать спасателям, которые работают на месте взрыва. Он пояснил, что специалистам необходимо обследовать дом. Глава региона заявил, что разбор завалов дома может занять порядка 6 часов. Также губернатор области на встрече с жителями дома заявил, что пострадавшие получат матер

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл к месту событий в Орехово-Зуево.