СК не исключает возбуждения новых уголовных дел после пожара в частном доме престарелых

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В СК РФ не исключили возбуждения новых уголовных дел по факту пожара в частном доме престарелых.

Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В настоящий момент следователи проверяют меры противопожарной безопасности в учреждении. Им предстоит установить причины пожара.

"С учетом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса РФ", – обратила внимание Петренко.

При пожаре, случившемся в центре столицы в доме престарелых "Третий возраст", погибли четыре человека. В результате происшествия 16 человек пострадали. Порядка 50 человек спасли.

В дальнейшем будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников учреждения.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме престарелых.