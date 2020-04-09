"Сильный хлопок". Очевидец – о взрыве в БЦ в центре Москвы

Очевидец рассказал о взрыве в бизнес-центре на 2-й Брестской улице

Очевидцы рассказали о взрыве в бизнес-центре "Панорама" на 2-й Брестской улице, передает телеканал Москва 24. По их словам, несколько машин, которые стояли возле здания, "в тотальном разрушении".

"Видим, что выбиты окна на этажах, валяются стекла. Пострадали машины. Видно, что в здании производились строительные работы", – рассказал один из них.

Еще один очевидец происходящего Дмитрий Задорожный подтвердил, что сильно повреждены несколько машин.

"Я сейчас нахожусь в здании напротив – на улице 2-й Брестской. Напротив нас здание Мосгосэкспертизы. Буквально 15 минут назад мы услышали сильный хлопок, шум от падения тяжелых конструкций. Мы были удивлены, потому что, судя по всему, на восьмом этаже прогремел взрыв, который выбил все окна. И все эти металлоконструкции, рамы оконные упали на припаркованные перед зданием автомобили. Несколько машин находятся в тотальном разрушении, движение также парализовано", – подчеркнул он.

По словам мужчины, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, улица оцеплена.

"Судя по всему, здание Мосгосэкспертизы тоже было эвакуировано, поскольку на улице стоит много людей. Я так понял, что взрыв произошел по всему периметру здания, потому что с тыльной стороны видно, что около шести оконных рам выпало, за углом здания тоже видно разрушение, и немного повреждены соседние здания", – добавил он.

Очевидец заметил, что паники среди людей нет. "Поведение людей можно назвать искренним любопытством, все снимают происходящее на телефоны. Несколько машин пострадало прям перед входом. Стоял Mercedes перед входом, он тотально разрушен, очень серьезные повреждения. Рядом с ним стояла BMW, она тоже сильно пострадала. Более того, в момент взрыва по проезжей части двигалось несколько автомобилей, в том числе и грузовые, они тоже повреждены", – подчеркнул Дмитрий.

Взрыв в бизнес-центре на 2-й Брестской. Фото с места Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 16

Возгорание произошло на восьмом этаже в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы. Причиной инцидента стал взрыв бойлера. ЧП произошло по адресу: 2-я Брестская улица, дом 8. Движение по улице полностью перекрыли.

В настоящий момент спасатели производят проверку помещений. Экстренные службы устанавливают местонахождение 10 человек. Люди, которых сейчас ищут, находились в этот момент на этаже. По данным Следственного комитета, пострадали два человека.