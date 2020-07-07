Пожар произошел в гаражах на востоке Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Пожар произошел на востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание случилось в гаражных боксах в районе Богородское. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Известно, что гаражи загорелись по адресу: Открытое шоссе, дом 6. Сообщается, что пожар в настоящий момент локализован. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.

Ранее пожар произошел на складе на западе Москвы. Возгорание возникло в одноэтажном здании во 2-м Сетуньском проезде. В его тушении участвовали 19 человек и 6 единиц техники.