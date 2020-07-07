Пожар на складе на западе Москвы потушили

Фото: МЧС РФ

Пожар на складе на западе Москвы потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Окончательная ликвидация пожара произошла в 13:01. К тушению возгорания были привлечены 6 единиц техники и 19 человек.

Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в одноэтажном здании во 2-м Сетуньском проезде. Заявка о ЧП поступила в МЧС в 11:41. На место выехали 20 пожарных расчетов.

В 12:32 пожар был локализован. Горящее здание частично обрушилось, сообщили в экстренных службах. Пострадавших в результате инцидента не обнаружено.