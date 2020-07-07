Пожар произошел на складе на западе столицы

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Пожар произошел на территории металлического склада с автомобилями на западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание наблюдается в одноэтажном здании во 2-ом Сетуньском проезде. Площадь пожара составляет 750 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Источник агентства сообщает, что в результате возгорания произошло частичное обрушение здания. К месту пожара отправились 20 пожарных расчетов.

Накануне компрессорная станция загорелась на территории Раменского электротехнического завода "Энергия" в Подмосковье. Возгорание наблюдалось на улице Левашова. Людей на станции не было.

Днем ранее сообщалось о пожаре в Зеленограде. Горела квартира на восьмом этаже дома 828б. Для тушения пожара было задействовано пять единиц техники и 24 человека личного состава. В результате происшествия один человек погиб.