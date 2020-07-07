Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализован

Пожар произошел в здании на западе столицы

Локализован пожар в одноэтажном металлическом здании с автомобилями на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

"Заявка о ЧП поступила в 11:41. Локализация в 12:32", – сказали в пресс-службе. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В свою очередь источник рассказал Агентству "Москва", что возгорание происходило на складе, во время ликвидации огня произошел взрыв газового баллона.

Возгорание на площади 750 квадратных метров наблюдается в одноэтажном здании во 2-ом Сетуньском проезде. На месте происшествия работают 20 пожарных расчетов.

Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что горящее здание частично обрушилось. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне компрессорная станция загорелась на территории Раменского электротехнического завода "Энергия" в Подмосковье. Возгорание наблюдалось на улице Левашова. Людей на станции не было.

Днем ранее сообщалось о пожаре в Зеленограде. Горела квартира на восьмом этаже дома 828б. Для тушения пожара было задействовано пять единиц техники и 24 человека личного состава. В результате происшествия один человек погиб.