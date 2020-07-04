Пожар произошел в подмосковном Пушкине

Фото: телеканал Москва 24

Нежилое двухэтажное кирпичное строение загорелось в подмосковном Пушкине, передает телеканал Москва 24.

Объект находится по адресу: Кудринское шоссе, дом 2. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, уточняет Агентство "Москва". Оперативный дежурный ГУ МЧС РФ по Московской области Александра Рыбалко сообщает, что там располагается цех по производству текстиля. Наблюдается дым из-под кровли.

До прибытия пожарных подразделений здание покинули 20 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

К тушению привлечены 68 человек, 21 единица техники. Пожару присвоен второй ранг сложности.