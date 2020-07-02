Владелец здания на Тверской, где произошел пожар, рассказал подробности случившегося

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владелец здания на Тверской улице, где произошел пожар, Александр Лебедев рассказал телеканалу Москва 24 подробности случившегося.

По его словам, дом был нежилой, в нем велись ремонтные работы, а в дальнейшем планировали открыть гостиницу.

"На самом деле здание полупустое, велись работы по подготовке к капитальному ремонту, что там произошло – непонятно. Там и "Чайхона" работала в этот момент. У меня информации никакой дополнительной нет. Квартир там не было, здание административное. Планировали строить там гостиницу. Первые два этажа – арендаторы. Ущерб могли они понести. У нас там имущества не было. Здание не памятник архитектуры", – рассказал Лебедев.

Бизнесмен рассказал, что здание готовили к плановым работам по капитальному ремонту. На вопрос, был ли дом аварийно опасен, бизнесмен сказал, что "навряд ли там что-то такое было", поскольку в доме уже убрали все лишнее – элементы ненужной отделки и старые провода.

"Пока непонятно, из-за чего пожар, поэтому пока комментировать нечего", – сказал бизнесмен, отметив, что сейчас причины произошедшего устанавливают следственные органы.

Также неизвестно, подлежит ли здание восстановлению.

Пожар произошел в доме 24 по Тверской улице. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

По предварительным сведениям, очаг возгорания находился на втором этаже. Затем огонь перешел на третий и четвертый этажи. Из-за пожара пришлось перекрывать Тверскую в обе стороны.

Обошлось без пострадавших. К настоящему моменту пожар ликвидирован. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной пожара могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах.