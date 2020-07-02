Площадь пожара в доме на Тверской составила 800 "квадратов"

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Площадь возгорания в доме на Тверской улице составила 800 квадратных метров.

"Площадь пожара 800 квадратных метров метров. Погибших и пострадавших нет", – сказал начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов.

Ранее сообщалось о возгорании на 300 "квадратах". Пожар локализован, ранг сложности понижен с четвертого до второго.

Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

ЧП произошло в доме 24 на Тверской. Согласно данным ГУ МЧС по столице, людей в здании не было, так как оно находится на реконструкции. По предварительным сведениям, очаг возгорания находился на втором этаже.

Движение по улице в сторону области ограничено до одной полосы, перекрытия ввели по Старопименовскому переулку – от Воротниковского переулка до улицы Тверской. Маршруты нескольких автобусов изменены.