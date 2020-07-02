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Москва 24

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Происшествия

16:27

Пожар на Тверской улице локализован

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар на Тверской улице в центре Москвы локализован, сообщает пресс-служба МЧС.

Номер сложности понижен с четвертого до второго. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Пожар вспыхнул в доме 24 на Тверской улице в Москве. По данным ГУ МЧС по Москве, людей в здании нет, так как оно находится на реконструкции. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже.

Из-за ЧП движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны. Речь идет о полном ограничении проезда. Кроме того, движение ограничили на Старопименовском переулке.

Маршруты автобусов № м1, 101, 904 в районе улицы Тверской изменены из-за перекрытия улицы.

Видео: прислал очевидец

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