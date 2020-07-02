Пожар на Тверской улице. Прямой эфир

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

В шестиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы произошел пожар, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Москве, людей в здании нет, поскольку оно находится на реконструкции. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже.

Объявлен четвертый ранг сложности пожара.