Движение по Тверской улице в центре Москвы ограничено из-за пожара

Пожар произошел в доме на Тверской улице

Движение автомобилей по Тверской улице в центре Москвы ограничено из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Возгорание в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло в 12-этажном жилом доме. По предварительной информации, часть здания находится на реконструкции. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.