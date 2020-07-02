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Происшествия

14:05

Пожар произошел в доме на Тверской улице

происшествия пожар

Очевидцы сообщили о пожаре в доме на Тверской улице

Пожар произошел в доме в центре столицы.

Как сообщает Агентство "Москва", возгорание случилось на Тверской улице, доме 24. Из окон валит густой черный дым. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве подтвердили информацию о происшествии. "Наши подразделения прибыли по адресу, наблюдают дым. Сейчас проводится разведка", – сказали в ведомстве.

Площадь пожара – 50 квадратных метров. Объявлен второй ранг сложности возгорания.

Ночью 1 июля в центре города загорелась крыша здания загорелась на Нижней Радищевской улице. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Возгорание потушили, пострадавших нет.

В тот же день крупный пожар случился в ангаре в Красногорске. Здание частично обрушилось. Пострадавших нет, площадь ЧП составила 2,2 тысячи квадратных метров. Возгорание ликвидировано.

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